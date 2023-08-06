Göz-Göz’e koşuyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Göztepe, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Eyüpspor'un 32 yaşındaki tecrübeli ismi Ömer Bayram ile el sıkıştı. Deneyimli oyuncu ile büyük ölçüde anlaşan İzmir ekibinin son anda bir pürüz çıkmazsa önümüzdeki günlerde imza masasına oturması bekleniyor. Göz-Göz'ün bir dönem A Milli Takım formasını da terleten ve Eyüp ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek oyuncuyu uzun bir süredir takip ettiği biliniyor.

KOLAYLIK SAĞLAYACAKLAR

İstanbul temsilcisi ile bonservis bedeli üzerinden bir pazarlık yapacak İzmir temsilcisi, bu transferle tecrübe de kazanacak. Ömer Bayram daha önce üç sezon Akhisarspor forması giymiş ve geçtiğimiz günlerde Manisa FK'nın da gündemine gelmişti. İstanbul ekibinin de, transferin gerçekleşmesi için sözleşmesi önümüzdeki sene sona erecek oyuncunun bonservisinde indirim yapabileceği gelen haberler arasında.

MANİSA FK İLE ANLAŞAMAMIŞTI

Sezon tamamlanınca Manisa FK ile masaya oturan deneyimli savunma oyuncusu Ömer Bayram, Manisa ekibi ile bonservis bedelinde anlaşamamıştı. İstanbul ekibi, bonservis bedelinde indirim yapmasına rağmen ortada buluşamayan iki ekip, transferi rafa kaldırmıştı. Geçen sezon 31 maçta yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çeken Bayram, bu performansına rağmen takımda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

NGALİNA YOLCU GİBİ

Göztepe, yeni sezona günler kala yabancı kontenjanını açmaya çalışırken, takımdaki ilk yolcunun Michee Ngalina olacağı öğrenildi. Kadrosunda geçen sezondan 7 yabancı kalan, kaleci Mateusz Lis, sol kanat Ibrahima Diallo ve golcü Mame Diouf'un transferiyle yabancı sayısı 10'a çıkan Göz-Göz en az 2 futbolcuyu eleyecek. Göz- Göz'de ilk olarak Ngalina gözden çıkarılırken, ardından Loue ve Kvasina'nın adı da gidecekler arasında geçiyor. Ligde bu sezon da devam eden statüye göre ilk 11'de 5, maç listesinde ise 8 yabancı yer alabiliyor. İlk etapta 2 yabancıyı göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapılacak takviyelere göre en az 1 isimle daha yollarını ayıracak. Göztepe'ye geçen sezonun devre arasında ABD'nin Colorado Springs takımından transfer edilen 23 yaşındaki Demokratik Kongolu kanat Ngalina, 14 maçta 3 gol atmıştı.