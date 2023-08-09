Göztepe’de stat krizi

Yeni sezona günleri sayan 1'inci Lig'deki Göztepe, ilk haftalarda evi Gürsel Aksel Stadı'ndan uzak kalacak. Takımlarıyla aylar sonra ilk kez pazar günü saat 21.45'te oynanacak Sakaryaspor maçında buluşmayı bekleyen taraftarlar, Akhisar'ın yolunu tutacak. Geçen sezon liglerin bitiş tarihi 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketi nedeniyle verilen 1 aylık ara sonrası sarkarken, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda 11 Haziran'da Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali nedeniyle saha zemininin bakıma alınması iyice gecikti. 15 Temmuz'daki Southampton'la oynanan hazırlık maçı Doğanlar Stadı'na alındı. Gürsel Aksel Stadı'nda bu tarihten 3 gün sonra 18 Temmuz'da sahanın üzerine kurulan platformda özel bir üniversitenin mezuniyet töreninin yapılması taraftarın tepkisini çekti. Hem 11 Haziran'daki final sonrası yüzlerce kişinin sahaya girmesi hem de mezuniyet töreninin ardından yıpranan saha zemini ligin ilk haftasına yetişmedi.

ALTERNATİF OLARAK AKHİSAR

Göztepe kurmayları Sakaryaspor maçı için İzmir'de stat arayışına girerken, Gürsel Aksel Stadı yapılmadan önce iç saha sınavlarının oynandığı Bornova Stadı'ndaki elektronik bilet sistemlerinin bu stadı kullanan Altınordu 1. Lig'den düşünce sökülüp, lige çıkan Şanlıurfaspor'un GAP Stadı'na taşındığı öğrenildi. Göztepeliler yıllar sonra yeniden Alsancak Stadı'nda iç saha maçı oynamak için girişim yapsa da bu stadının zemin bakımının da sürdüğü yanıtı alındı. Kurmaylar son olarak Akhisarspor 3. Lig'e düşmesine rağmen elektronik bilet sistemlerini daha önce Akhisar Belediyesi taktırdığı için sökülmeyen Spor Toto Akhisar Stadı'nı gündeme aldı. Kulüp yaptığı açıklamada pazar günü ilk iç saha maçını bu statta oynanacağını açıklarken, taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nın sezona yetiştirilememesine sosyal medyada tepki gösterdi.

İSMAİL ŞOKU

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Göztepe'de sakatlık şok yaşanıyor. İzmir ekibinin vazgeçilmez oyuncuları arasında bulunan 34 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın sakatlandığı öğrenildi. İtalya kampında sakatlık geçiren deneyimli sol bekin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İzmir temsilcisi, deneyimli oyuncuyu 4. hafta oynanacak Altay derbisine yetiştirmek için çabalıyor. İsmail'in sakatlığının uzun sürecek olması da Ömer Bayram iddialarını güçlendirdi. Göz-Göz, sol beke Ömer'i alarak sıkıntı yaşamak istemiyor.

YENİ KANAT MESSAOUDİ

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, 25 yaşındaki Cezayirli ismi kadrosuna katıyor. Transfer arayışlarını sürdürüp yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle sıkıntı yaşayan Göztepe, Cezayirli forvet Billal Messaoudi'yi kadrosuna katıyor. Ülkesinde JS Saoura'da vitrine çıkarak son olarak Belçika 1'inci Ligi'nde KV Kortrijk formasını giyen 25 yaşındaki oyuncunun sarıkırmızılılara imza atacağı öğrenildi.

KİRALAMA FORMULÜ DEVREDE

Belçika ekibinde geçen sezon 31 maçta 2 gol atan Messaoudi bu sezon da 2 maça çıktı. Göz-Göz'de transferin başındaki Sportif Direktör Ivan Mance'ın oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve listede üst sıralara yazdığı öğrenildi. Genç oyuncunun transferini bir an önce sonlandırıp adaptasyon sürecini hızlıca atlatmasını hızlandırmak isteyen İzmir ekibi, Messaoudi transferini hızlıca sonuçlandırmak istiyor. KV Kortrijk yönetimi ile masaya oturan kurmalar, bu sezon için oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor. Lig başlamadan önce transferin duyurulması bekleniyor.

KVASİNA YOLCU GİBİ

Yabancı kontenjanı nedeniyle sorun yaşayan Göztepe, geçen sezon beklediği katkıyı alamayan Marko Kvasina ile yollarını ayırıyor. Oostende'den transfer edilen 26 yaşındaki geçtiğimiz sezon sadece 3 gol atarak sınıfta kalırken, Avusturya ve İsveç'ten taliplerin olduğu oyuncuyla kısa süre içerisinde vedalaşılacak. Skor anlamında savunmadaki isimlerin bile gerisinde kalan Kvasina için taraftarlar da sosyal medya üzerinden her fırsatta oyuncunun takımdan gönderilmesi talebinde bulunuyordu.