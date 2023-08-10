Taraftar isyanda

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Göztepe'nin stat kriziyle sarsılırken geçtiğimiz gün çimlerdeki bakım nedeniyle maçlarını geçici süreyle Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacağını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Yaklaşık 1 ay sahasından uzak kalacak İzmir ekibinin saha avantajını kendi elleriyle kaybetmesi ve maçların Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynayacak olması taraftarların isyan etmesine neden oldu. Haftalar öncesinden yeni sezon kombinelerini satın alan taraftarlardan bazıları, Gürsel Aksel'de oynanmayacak karşılaşmaların parasının iade edilmesi talebinde bulundu. Sosyal medya üzerinden Akhisar'da oynanacak maçları protesto edeceğini duyuran 12. adam, sorumlulara istifa çağrısı yaptı.

CİMER'E BAŞVURUDA BULUNDU

Kritik sezon öncesinde sahasından uzak kalacak sarı-kırmızılılarda taraftarlar kulübün Mali İşler Sorumlusu Emre Can'a da tepki gösterdi. Özel bir üniversitenin mezuniyet törenini burada gerçekleştirmesi ve ardından devam eden süreçte çimlerin yeni sezona hazır hale getirilememesinin sorumlusu olarak Can gösterildi. Bir taraftar, stat krizinin ardından kulübün Mali İşler Sorumlusu Can'ı CİMER'e şikayet etti.

CENK AHMET İDDİASI

İzmir temsilcisi son olarak Eyüpspor'da forma giyen Cenk Ahmet'i takibe aldı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarına ara vermiyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da geçiren 35 yaşındaki sağ bek Cenk Ahmet Alkılıç'ı radarına aldı. Geçen sezon 30 maçta forma giyen ve 2 gol, 2 asist ilk dikkatleri üzerine çeken Alkılıç ile temasa geçileceği ve yönetimin önümüzdeki günlerde transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Göztepe'de transferin başındaki isim olan Sportif Direktör Ivan Mance'ın Alkılıç ile bir süredir ilgilendiği ve teknik ekiple beraber oyuncuyu göz hapsinde tuttuğu gelen haberler arasında. Birçok kulübün transfer listesinde bulunan oyuncunun Göztepe'nin uluslararası kurumsal yapısı ve coşkulu bir taraftara sahip olması nedeniyle tercihini İzmir temsilcisinden yana kullanacağı konuşulurken oyuncunun sözleşmesinin bitmesi ve şu anda boşta olması ise transferin gerçekleşme olasılığını arttırıyor.

KAPACAK OLMADI

Sezon başlamadan kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin sol kanadı Burak Kapacak'ı radarına almıştı. 23 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapan kurmaylar, oyuncu ile anlaşamadı. Geçtiğimiz günlerde Kapacak ile Samsunspor'un ilgilendiği ve tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, transferi rafa kaldırdı.