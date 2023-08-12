Göz-Göz’e genç yıldız

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarına ara vermiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 19 yaşındaki orta saha Emirhan İlkhan'ı gündemine aldı. Göz-Göz'ün, geçen sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren ve Torino ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden yıldız ismi kiralama formülüyle kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta oyuncu Sampdoria'da şansını bulamamıştı.

SAMPDORİA'DA 8 MAÇ OYNADI

İtalyan ekibinde 8 kez forma giyen Emirhan ile masaya oturup teklifini iletecek yönetim, vakit kaybetmeden transferi noktalamak için girişimlere başlayacak. Kurmaylar, Emirhan'ın Serie A ve Süper Lig'deki tecrübelerine oldukça güveniyor.

TRANSFERLERİN YAŞ ORTALAMASI 25.3

Sarı-kırmızılılar, bu sezon şu ana dek kadrosuna 10 takviye gerçekleştirdi. Göztepe'nin transfer ettiği en genç oyuncu 19 yaşındaki Taha ve Ümit olurken, en yaşlı futbolcu ise Konya'dan alınan 35 yaşındaki golcü isim Diouf oldu. Böylece İzmir'in sarıkırmızılı temsilcisi, şu ana kadar gerçekleştirdiği transferlerde yaş ortalamasını 25.3'te tuttu.