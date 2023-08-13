İyi başla Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, 2023-24 sezonunun ilk maçında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın bakımda olan zemini yetişmediği için Spor Toto Akhisar Stadı'na alınan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği 90 dakikanın bilet fiyatları kapalı tribün 75, maraton 50, kale arkaları ve misafir tribünler 25 TL olarak açıklandı. HEDEF ŞAMPİYONLUK

Geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'e dönme fırsatını ıskaladığı ligde bu sezon şampiyonluk

hedefleyen Göz-Göz; Diouf, Lis, Diallo, Kubilay, Ali Dere, Ogün, Tarkan, Taha gibi önemli takviyeler yaptı. Sarıkırmızılılar, geçen sezon futbol metodolojisi direktörü adı altında çalışan Hırvat Radomir Kokovic'i resmen teknik direktörlüğe getirip, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisini de teknik ekipte tuttu. Göztepe, geçen sezonun ilk maçında da Sakaryaspor'u 1-0 yenmişti.

ALİ AKMAN BELÇİKA'DA

Göztepe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ali Akman, Eintracht Frankfurt'tan bonservisiyle birlikte Belçika 2'nci Lig ekibi FCV Dender'a transfer oldu. Bursaspor'dan gittiği Frankfurt'ta hiç resmi maça çıkamayan Ali Akman, geçen sezon Göztepe'de oynadığı 16 maçta gol ya da asist katkısı verememişti