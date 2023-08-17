Göztepe’nin Oğuzhan hamlesi

Göztepe, transfer harekatına son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Fortuna Sittard forması giyen 30 yaşındaki orta saha Oğuzhan Özyakup'u radarına aldı. Geçen sezon Hollanda ekibinde 23 maçta forma giyen ve beklediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Özyakup ile masaya oturan kurmayların, yeni sezona ilişkin hedefleri oyuncuya anlattığı öğrenildi. Şampiyonluk hedeflenen sezonda yıldız oyuncular alarak kadrosunu güçlendirmeye çalışan yönetim, uzun yıllar Beşiktaş forması giyen deneyimli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Teklifi düşünmek isteyen Oğuzhan'ın düşünmek için süre istediği gelen haberler arasında.

MANCE'IN LİSTESİNDE BULUNUYOR

Yönetim, Mance'ın listesinde bulunan ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncunun takıma kısa süre içinde katılarak hızlı bir şekilde adaptasyon sürecini geçirmesini planlıyor. Kadroyu bir an önce tamamlamak isteyen Göz-Göz yapacağı birkaç transferle birlikte takviyeleri sonlandıracak

KARTAL'DA 8 SENE OYNADI

Oğuzhan Özyakup 8 yıl Beşiktaş formasını giyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Siyah-beyazlı forma ile 268 maça çıkan oyuncu bu süreçte 31 gol atma başarısını göstermişti. Deneyimli oyuncu, İstanbul ekibiyle 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 1 kez Türkiye Kupası, 2021-2022 sezonun da ise 1 kez Süper Kupa kaldırmıştı.

FIRATCAN VE AHMED TAMAM

Takviyelere ara vermeyen Göztepe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giyen defans oyuncusu Fıratcan Üzüm ve Alanyaspor formasını terleten orta saha Ahmed Ildız'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Fıratcan Üzüm ile 1+1, Alanyaspor formasını terleten Ahmed Ildız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Oyunculara Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.