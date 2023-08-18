Göztepe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yarın Ümraniyespor ile saat 19.15'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı. İkinci bölümde ise duran top organizasyonları gerçekleştirdi.

Öte yandan Göztepe, bugün hava yoluyla ile İstanbul'a geçerek kampa girecek.