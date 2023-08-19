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Haberler Göztepe Zaferle dön Göz-Göz

Zaferle dön Göz-Göz

İlk galibiyetini almak isteyen İzmir ekibi, bugün saat 19.15'te Ümraniyespor'a konuk olacak.

HABER MERKEZİ
Zaferle dön Göz-Göz

TRENDYOL 1. Lig'de geçtiğimiz hafta açılış karşılaşmasında mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, bugün deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada Burak Olcar düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda topuğunda sakatlığı bulunan sol bek İsmail Köybaşı, İstanbul deplasmanında oynayamayacak. Yeni transferlerden Senegalli futbolcu Diallo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek. Sezonun ilk maçını Gürsel Aksel Stadı'nın zemininin açılış maçına yetişmemesi nedeniyle Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayan Göz-Göz yönetimi ile taraftarların arası oldukça gerilmişti. 12. adamın Ümraniye ile oynanacak karşılaşma öncesinde İstanbul'a akın etmesi bekleniyor. Mesai bitiminin ardından bir araya gelerek yola çıkma planı yapan taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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