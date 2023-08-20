Göztepe sessiz

Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, geçen haftaki Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor ile de golsüz berabere kaldı: 0-0. 21. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Mame Diouf, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. 57'de savunmanın müdahale edemediği top Ngalina'nın önünde kaldı. Bu oyuncu topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Abdulsamed'in kurtarışı sonrasında top tekrar Ngalina'ya çarpı ve auta çıktı.

MESSAOUDİ DİREĞE TAKILDI

65'te Ümraniyeli oyuncular harika paslaşarak topu ceza sahasına getirdi. Serkan'ın şutunda Lis harika uzandı. 74'te ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmadığı topa kale önünde David Tijanic'in vuruşunda kaleci Abdulsamed'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. 75'te topla birlikte sağdan cezasına giren Billal Messaoudi, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Maç 0-0 sona erdi.

KOKOVİC'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, geçtiğimiz hafta oynanan sezonun açılış karşılaşması olan Sakaryaspor maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Kokovic, Sakarya maçından farklı olarak Ümraniyespor karşısına Taha'nın yerine Ümit'i, Tijanic'in yerine Celil'i, Ali'nin yerine ise Ngalina'yı tercih etti.

OGÜN ŞOKU

Maçın 57. dakikasında Ogün Bayrak, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda burnuna darbe alarak kanlar içinde yere yığıldı. Uzun süre ayağa kalkamayan oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından Bayrak, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Deneyimli oyuncu yerine 60. dakikada sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Fıratcan Üzüm oyuna girdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, deplasmanda Ümraniyespor ile oynanan mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Cuma günü mesai bitiminin ardından yollara düşen sarı-kırmızılı taraftarlar sezonun ilk deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Ümraniye'de bir araya gelen 12. adam, karşılaşmadan önce konvoylar oluşturarak tezahüratlar yaptı. Maçın başlamasına doğru stada geçen taraftarlar, karşılaşmanın başlangıç düdüğünden itibaren bir saniye susmadı. Taraftarlar, karşılaşma boyunca marşlar ve besteler söyleyerek takımı motive etti.