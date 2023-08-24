Göztepe şaha kalktı

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe transferde şaha kalktı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak transfer döneminin başında Konyaspor'a imza atan ancak geçtiğimiz hafta ailesiyle yaşadığı problem nedeniyle sözleşmesini fesih eden 33 yaşındaki Fransız ön libero Morgan Schneiderlin'e kanca attı. Geçtiğimiz gün Malmö'den Lasse Neilsen'i kadrosuna katarak bu sezonki 14. transferini yapan sarı-kırmızılı ekip, şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçti.

TEKNİK EKİP ONAY VERDİ

Göztepe yönetimi yaz transfer döneminin başında başarılı oyuncu ile görüşmüş ancak Konyaspor'un devreye girmesiyle Schneiderlin'in tercihi Süper Lig olmuştu. Geçen sezon İngiltere'de Wanderers ekibinde forma giyen deneyimli ön liberonun bu kez sarı-kırmızılı ekibin teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Yönetim, hafta sonuna kadar bu transferi de noktalayıp taraftarın bir müjde daha vermek istiyor.

SAVUNMA HATTI YENİLENDİ

İZMİR ekibinde transfer trafiği sonrasında stoper bölgesindeki değişim dikkatleri çekti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Atınç, Emir, Arslanagic, Mihojevic ve Lukas ile savunma bölgesinde rotasyon oluştururken yeni sezonda bu oyuncuların 3'ü ayrıldı ve sadece Atınç ile Lukas takımda kalmıştı. 30 yaşındaki Atınç Nukan ilk 11'in değişmez ismi olurken yanına ise Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Ümit Akdağ ve son olarak da Lasse Nielsen eklemesi yapıldı.