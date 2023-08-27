Göz-Göz gülemiyor

Trendyol Birinci Lig'de iki haftada 1 puan toplayabilen Göztepe, sahasında Çorum FK'ya da yenildi: 1-2. Henüz 1. dakikada Nielsen'in büyük hatasında araya giren Ahmet İlhan, Geraldo'ya çıkardı. Bu oyuncu takımını öne geçirdi: 0-1. 15'te Ahmet ilhan sol kanattan ortasını açtı, Atakan Akkaynak harika bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 18'de Ogün sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Diouf tek vuruşla müthiş bir gol attı: 1-2. 22'de serbest vuruşta Celil ortasını açtı, Atınç'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topu Tarkan ağlara gönderdi, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 31'de Ogün sağdan ortaladı, Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti. 32'de Geraldo serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, Göztepe kalecisi Lis topu güçlükle çıkardı.

2. YARI GOL SESİ ÇIKMADI

53'te Celil korneri kullandı, Messaoudi'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti. 55'te Atakan Akkaynak vurdu, Lis son anda topu çeldi. 60'ta Yalçın defansın arkasına doğru gönderdi. Diouf'un iki kişinin arasından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti. 69'da Traore sol kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, Messaoudi topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Traore'nin topu dışardan çevirdiğin belirtip aut kararı verdi. Maç 2-1 sona erdi.