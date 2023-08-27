Göztepe’de Ngalina Norveç’e kiralandı

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon öncesinde transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanında yer açmak için Michee Ngalina ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Norveç ekiplerinden FK Haugesund'a kiralandı. Geçen sezon başında Göztepe'ye Colorado Springs Switchbacks FC'den transfer olan Michee Ngalina, sarı-kırmızılı formayla toplam 16 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Ngalina'nın ayrılışıyla yaz transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncuların sayısı 9'a çıktı. Sarı-kırmızılılar son olarak Malmö'den Lasse Nielsen'i kadrosuna katmış, Uğur Kaan Yıldız'ı da Ümraniyespor'a kiralamıştı.