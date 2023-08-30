Göztepe yeniden Aldin Cajic dedi

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk 3 haftada Sakaryaspor ve Çorum FK'ya kaybedip, Ümraniyespor ile berabere kalan İzmir ekibi transferde fren yapmıyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon devre arasında radarına aldığı ancak anlaşma sağlayamadığı Aldin Cajic'i yeniden gündemine aldı. Orta sahada 10 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayıp zaman zaman kanatlarda da görev yapabilen Boşnak oyuncuyla görüşmelerini sürdüren kurmayların önemli mesafe kat ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da geçiren ve kariyerinde Dukla Prag, Elazığspor, İstanbulspor ve Tuzlaspor formalarını da giyen ve şu an boşta olan Boşnak oyuncunun önümüzdeki günlerde İzmir temsilcisi ile masaya oturması bekleniyor.

LUKAS ERHAN AYRILDI

KARİYERİNDE 151 1. Lig maçı bulunan ve bu süreçte 31 gol, 11 asist ile dikkatleri üzerine çeken Cajic'e birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon kadrosuna kattığı Lukas Erhan Gottwalt ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

GÖZ-GÖZ'DE 3 İSİM YOLCU

SEZONA üst üste hayal kırıklıklarıyla başlayan Göztepe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. Romal Palmer, David Tijanic ve Traore'nin teknik heyetten geçer not alamadığı ve Göz- Göz'e veda edeceği öğrenildi. Teknik ekibin uzun süredir performans beklediği oyunculara yeni sezonda bir şans daha verilmişti. Beklentileri karşılayamayan üçlüyü gönderme hazırlığına giren kurmaylar, önümüzdeki günlerde oyuncuların akıbetini netleştirecek.