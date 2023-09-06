Göz-Göz’de rota Batuhan

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, kritik Altay galibiyeti ile zirve potasına girerken dış transferde yerli operasyonuna başladı. Hücum hattını yerli bir isimle takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'e talip oldu. 22 yaşındaki hücum oyuncusu için bordomavili kulübün nabzını yoklayan Göz- Göz yönetimi, Batuhan'ı sezon sonuna kadar kiralama talebinde bulundu. Geçen sezonu Manisa FK ve 1461 Trabzon'da kiralık olarak geçiren futbolcunun geçici transferine Karadeniz temsilcisinin onay vermesi bekleniyor.

BURSASPOR'DA YETİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da genç santrforunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı öğrenildi. Batuhan, santrfor mevkiinin yanı sıra sol ve sağ kanatta da forma giyiyor. Bursaspor altyapısında yetişen Batuhan, 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde Trabzonspor'a imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Transferin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

CELİL YÜKSEL VE LİS'E TAM NOT

Göztepe'de yeni transferlerden Celil Yüksel oynadığı futbolla göz doldurdu. Sezon başında geçen senenin 1. Lig şampiyonu Samsunspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle Altay derbisindeki performansıyla alkış aldı.

Sahada 90 dakika kalan ve mücadelesiyle ön plana çıkan Celil, hücuma da katkı verdi. Bir şutu direkten dönen tecrübeli oyuncu duran topları da kullanan isim oldu. Göztepe'nin diğer yeni transferi kaleci Mateusz Lis de eski takımı Altay'a karşı çok kritik kurtarışlara imza attı. Eski takımına karşı sahaya çıkan Polonyalı eldiven özellikle 89'uncu dakikada Paxiao'nun kafa vuruşunu son anda köşeden çelerek takımını ayakta tuttu.

EVİNDE HÜSRAN DIŞARDA BAYRAM

Göztepe ligde topladığı 4 puanı da deplasmandan oynadığı maçlarda kazandı. Ligde 4 hafta geride kalırken, iç sahada oynadığı iki maçı da kaybeden Göz-Göz, gurbetten ise bir beraberlik ve bir galibiyetle dönerek zirve yarışına tutundu. Göztepe, ligin ilk haftasındaki Sakaryaspor mücadelesini Gürsel Aksel'deki zeminin kötü olması sebebiyle Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadı ve bu maçı 1-0 kaybetti. Sonraki hafta Ümraniyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 3. haftada ağırladığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, konuk olarak çıktığı Altay derbisini 1-0 kazanarak hem ilk galibiyetini aldı, hem de deplasmandaki yenilmezliğini sürdürdü.