Doğukan Göz-Göz’e

Trendyol 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Göztepe, kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Trabzonspor'da forma giyen Batuhan Kör için kiralama teklifini ileten Göz-Göz yönetimi, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik'i gündemine ekledi. 24 yaşındaki futbolcu için Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın da sahibi olduğu İngiliz ekibine resmi teklifini ileten Göz-Göz transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekibi Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren genç sol kanat oyuncusunun sezon boyunca kiralanması düşünülüyor. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan futbolcunun önceliğinin Süper Lig olduğu belirtilse de sarı-kırmızılılar, futbolcuyu renklerine bağlayıp transfer bombasını patlatmaya kararlı.

RASMUS ANKERSEN DEVREYE GİRDİ

Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen'in, Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı ile özel olarak görüşerek transferi bitirmeye çalıştığı iddia edildi. Antalyaspor altyapısında yetişen Doğukan'dan haber bekleyen sarı-kırmızılılar, listesindeki alternatif isimlerle de temasını sürdürüyor.

BİR FORMA ÜÇ ADAY

Göztepe'de Altay maçında gol atıp, kırmızı kartla oyun dışında kalan Atınç Nukan'a alternatif aranıyor. Milli ara nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan geçecek olan Göz- Göz'de teknik direktör Radomir Kokovic, Atınç'ın yerini doldurmaya çalışıyor. Ara dönüşü iç sahada oynanacak olan Bandırma maçında savunmanın ortasında Nielsen'in yanında görev yapacak isimler arasında üç isim dikkat çekiyor. Kokovic önemli maçta Ümit Akdağ, Tarkan Serbest ve Taha Altıkardeş'ten birine şans verecek.

YENİ YILDIZLAR FORMAYI KAPTI

Göztepe'de sezon başı takıma dahil edilen yeni oyuncuların birçoğu formayı kaptı. Göz-Göz'de en çok süreyi alan yeni transfer kaleci Mateusz Lis oldu. Southampton'dan kiralanan Polonyalı eldiven geride kalan 4 maçın hepsinde 90'ar dakika görev yaptı. Lis toplamda 360 dakika süre alırken, golcü Diouf da 4 maçta 332 dakika forma giydi. Konyaspor'dan gelen Senegalli forvet 4 müsabakada 1 gol attı. Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen sağ bek Ogün Bayrak ve orta saha oyuncusu Celil 4, sol bek Ali Dere ve kanat Messaoudi 3, sağ bek Ümit, stoper Nielsen ve Taha ile golcü Kubilay da 2 maçta vitrine çıktı. Ahmed Ildız forma giymezken, Senegalli Diallo ise süre almadan kiralandı.

NİELSEN'E SARI KART İKAZI

GÖZTEPE'NİN yeni transferi Lasse Nielsen'e teknik heyetten sarı kart uyarısı geldi. Danimarkalı futbolcu son iki maçta ilk on birde forma giyip 150 dakika sahada kaldı. Başarılı stoperin her iki maçta da sarı kart görmesi teknik heyetin dikkatini çekti, dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı