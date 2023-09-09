Göztepe’ye müjde

Göztepe Spor Kulübü'nün altyapı tesisleri kurmak için istediği Torbalı'daki 104 dönüm arazi ile ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Kaya, arazinin belediyeye ait olmadığını kaydederek, geçmiş dönemlerde belediye arazide şehir uygulamalarında bulunmadığı için yeniden Milli Emlak'a geçiş sürecinin başladığını kaydederek, "Süreç tamamlandığı vakit bakanlığımız o araziyi Göztepe'ye devredecek" yorumunda bulundu.

'TESİS YAPMA İMKANI DOĞACAK'

Kaya, "2019 yılındaki yerel seçimlerde Torbalı Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçer geçmez, belediyenin Göztepe ile yaptığı protokol iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ben bu sorunu çözerim" demişti ama hiçbir şey yapılmayınca süreç tıkandı. CHP'li Torbalı Belediyesi, arazinin kendisine ait olduğunu değerlendiriyor. Oysa burası zamanında Milli Emlak'tan, Pancar Belediyesi'nin olduğu dönemde, belli şehir uygulamaları yapılsın diye verilmiş bir arazi. Bundan sonra bizim izleyeceğimiz süreç şu: Bakanlığımızla görüşüp arazinin direkt Göztepe'ye bağlanmasını sağlayacağız. Böylece Göztepe de altyapı tesislerini burada yapma imkanı doğacak" ifadelerini kullandı.

GÖZÜ TRABZON'DA

Göztepe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor'un Southampton'dan Paul Onuachu'yu transfer etmesi halinde Göztepe'nin de bordo-mavililerden bir oyuncuyu alacağı kaydedildi. Southampton'ın Onuachu için Trabzon'dan 5 milyon Euro ve sarı-kırmızılılara oyuncu talep edildiği öğrenildi. Göztepe'nin Kerem Şen, Batuhan Kör ve Enis Destan isimleri üzerinde durduğu kaydedildi.