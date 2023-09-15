Göztepe Doğan’ı kaptı

Trendyol 1. Lig'de bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve transferde buna göre hamleler yapan Göztepe, orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviyede bulundu. İzmir ekibi, daha önce anlaşmaya vardığı Fortuna Sittard'dan Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı. Doğan Erdoğan'ın sarı-kırmızılı ekibe 1+1 yıllık imza attığı açıklandı. Sarıkırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1996 doğumlu orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Doğan'ın, Trendyol Süper Lig kariyerinde 70, Trendyol 1. Lig kariyerinde 25, Hollanda Eredivisie kariyerinde 27 ve Avrupa Ligi kariyerinde 6 maç bulunuyor. Doğan Erdoğan'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

27 MAÇTA GÖREV YAPTI

Samsunspor altyapısında futbola başlayan Doğan Erdoğan daha sonra LASK, Trabzon, Rize ve G.Antep FK formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonda Hollanda ekibinde 27 müsabakaya çıkan Doğan skor katkısı veremedi. 27 yaşındaki futbolcu 2 kez kırmızı kart gördü.

KUWAS YOKLAMASI

Trendyol1. Lig'de bu sene hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, transferin son gününde yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren 30 yaşındaki sağ kanat Brandley Kuwas'a kanca attı. Karadeniz ekibinde 30 maçta forma giyen ve 1 gol, 4 asist ile oynayan Kuwas ile görüşen kurmaylar, oyuncudan olumlu dönüş aldı. Oyuncunun, sarı-kırmızılı ekipte forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcuya imzayı attırmak isteyen yönetim, bu takviye ile transferi kapatacak. Göz-Göz, bugün sona erecek yaz dönemi transferinin son gününde oyuncuyu yüksek bir meblağ ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Birkaç kulüp ile daha teması bulunan oyuncunun, İzmir temsilcisinde düzenli na olarak forma giyebileceğini düşündüğü için Göztepe'ye gelme konusunda oldukça istekli olduğu öğrenildi. Boşta olan Kuwas'ın bonservis engelinin olmaması transferin gerçekleşme olasılığını oldukça arttırıyor.