Göztepe futbolcusu Tuğbey Akgün’ü İnegölspor’a kiraladı

Göztepe, Tuğbey Akgün'ün TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'a sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Tuğbey Akgün'ün TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor'a sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tuğbey Akgün'ün sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Göztepe formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 14 maça çıkan Tuğbey, gol veya asist üretme başarısı gösteremedi.