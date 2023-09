Göz-Göz’de planlar alt üst

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe'nin yüzü bir türlü gülmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Altay galibiyetinin ardından önceki gün gün Bandırmaspor ile yenişemedi. Girdiği birçok pozisyondan eli boş dönen İzmir temsilcisinin tek golünü David Tijanic kaydetti. İzmir ekibi, sezon başından bu yana oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alıp hanesine 5 puan yazdırarak beklentilerin oldukça altında kaldı.

EVİNDE DE GÜLEMİYOR

Büyük umutlarla sezona başlayan Göz-Göz, yeni sezonda evinde oynadığı maçlardan sadece 1 puan çıkartabildi. Bandırma karşılaşmasının ardından tribünlerden 'Kokovic istifa' sesleri yükselmeye başladı. Göz-Göz, Süper Lig parolasıyla başladığı sezonda lider Eyüpspor'un 10, ikinci Manisa FK'nın ise 6 puan gerisine düştü. Önümüzdeki hafta Ege derbisinde Manisa FK ile kozlarını paylaşacak Göztepe, bu kötü tabloyu düzeltmek için sahaya çıkacak.

'GOL ENERJİMİZİ DÜŞÜRDÜ'

Radomir Kokovic maç sonu yaptığı değerlendirmede, kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu dile getirdi. Taraftarın Gürsel Aksel Stadı'nda çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu anlatan Kokovic, "Maça çok iyi başladık. Sahada müthiş bir enerji vardı. Çok agresiftik. Rakibe presle başladık ve böyle devam etmeyi planlıyorduk. Golü bulduktan sonra seken toptan kalemizde golü gördük. Devre arasına bu gol enerjimizi düşürdü. İkinci yarıda ise sakatlıklar yaşandı ve oyuncu değişikliklerimiz oldu. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı" dedi.

Başarısızlığa tepki gösteren taraftar sosyal medyadan yönetime isyan etti

TARAFTAR TEPKİLİ

@CAN.1925: Her şeyimizden vazgeçip arma peşinden koştuk ve koşmaya devam edeceğiz ancak sen bu takımın başına gelmiş en büyük felaketsin Kokoviç! @OMERKARANLİK: Gözünüzü seveyim şu ligi iyi bilen kulübün seviyesini algılayabilecek bir hoca getirin takımın başına. @OVUNCZEYTİNCİ: Maç bitimi sahadan kaçan bu adamı bir an önce kulüpten gönderin. @YUSUFOZKANNNNN:

Bahaneye veya hikayeye karnımız tok. İstifa et, konuşma! @ABDURRAHMANGNGR35: Her maç sonu aynı açıklama. Ezberleyerek geliyor. Yorum yapma lütfen istifa et.