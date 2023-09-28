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Haberler Göztepe Passolig’de Göztepe zirvede

Passolig’de Göztepe zirvede

Göztepe, 124 bin 413 elektronik biletle 1. Lig’de ilk sırada, genel tabloda 10. basamakta yer aldı.

BERKE ÖZBAY
Passolig’de Göztepe zirvede

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, güncel Passolig kart sayılarında zirvede yer alıyor. İzmir temsilcisi, 124 bin 413 Passolig kartıyla 1. Lig ekipleri arasında ilk sırada yer alırken, Süper Lig'in de içinde olduğu genel tabloda ise birçok Süper Lig ekibini geride bırakarak 10. basamakta kendine yer buldu. Sarı-kırmızılıları 1. Lig takımları tablosunda 85 bin 662 ile Yeni Malatyaspor, 65.253 ile Giresunspor takip ederken, ezeli rakibi Altay 8. (26135), Ege ekipleri Manisa FK 16. (6.030), Bodrum FK ise 17. sırada (5.774) yer aldı.

38 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Birinci Lig ekipleri arasında en fazla Passolig'e sahip takım olan Göztepe, Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden toplam 48 takım içinde 38 takımı geride bıraktı. İzmir temsilcisi, Süper Lig'de mücadele etmeyen ekipler arasında sadece 165 bin 941 Passolig'e sahip olan Bursaspor'u geçemedi.

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