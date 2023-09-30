Aslan kayıp istemiyor

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçta hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılılar, 5'te 5 yaparak lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. Son 19 resmi maçında mağlup olmayan Aslan, Başkent ekibi karşısında taraftarı önünde kayıp istemiyor. RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.