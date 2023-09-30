Göz-Göz’ün zirve hasreti

Trendyol 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 8 puanı hanesine yazdıran ve 9. sırada yer alan Göztepe, uzun bir zamandır zirve yüzü görmüyor. İzmir temsilcisi, 1. Lig'de mücadele ettiği son üç sezonda çok kısa bir süre liderlik koltuğunda otururken, puan cetvelinin en üst basamağında en son 2016-2017 sezonunun 16. haftasında yer almıştı. Aynı sezonun geride kalan 18 haftasında ilk sıraya çıkamayan Göz- Göz, 1. Lig'de geçen sezon da 38 hafta boyunca zirveye kurulamadı.

LİDERLİĞİ UNUTTU

Bu sezon ise birçok önemli isimle kadrosunu güçlendiren ve şampiyonluk hedefleyen Göz-Göz, özellikle ilk üç haftada istediği sonuçları alamazken, son üç haftada yenilmezlik serisine imza atsa da zirveden uzakta konumlandı. Geride kalan 6 haftada da 1. basamağa ulaşamayan sarı-kırmızılılar adeta liderliği unuturken, 1. Lig'de yer aldığı 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarıyla birlikte toplamda 62 haftadır adını puan cetvelinin ilk basamağına yazdıramadı.

SÜPER LİG'DE 1 HAFTA

İzmir temsilcisi, 1. Lig'de yer aldığı 2016-2017, 2022-2023 ve bu sezonlarındaki 62 haftalık zirve hasretinin dışında 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında Süper Lig'de mücadele ettiği dönemlerde ise sadece 1 kez lider oldu. Sarı-kırmızılılar, yalnızca 2020-2021 sezonunun ilk haftasında ilk sıraya kurulmuştu.

YUNUS EMRE 11'E DÖNDÜ

Sezonun başında teknik ekip ile yaşadığı sıkıntı nedeniyle 18'e giremeyen savunmacı performansıyla yeniden ilk 11'e dönüş yaptı

Göztepe'de Yunus Emre Gedik, formayı kaptı. Son 3 maçta 11'de görev alan 24 yaşındaki savunmacının ligin ilk haftalarında teknik ekip ile forma şansı bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı ve kadro dışı bırakıldığı öne sürülmüştü. İlk haftalarda 18 kişilik kadroda bile kendine yer bulamayan deneyimli oyuncu, gösterdiği performans ile 11'in değişilmez ismi oldu. Çorum FK maçında ikinci yarı oyuna giren Gedik, sonraki haftalarda oynanan Altay, Bandırmaspor ve Manisa Futbol Kulübü maçlarında sahaya ilk 11'de çıkarak formayı kimseye bırakmadı.

TEKNİK EKİBİN GÖZÜNE GİRDİ

24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu kısa süre içinde gösterdiği performans ve takımının attığı 3 golün 2'sine direkt katkı sunması sebebiyle teknik ekibin gözüne girdi. Yunus Emre, hırslı oyunuyla taraftarın da beğenisini kazandı. Geçen sezon 23 maçta forma giyen ve 4 asist katkısı sunan deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı ekibin yaz ayındaki kamp süresince takımın en formda isimlerden olduğu ancak teknik ekip ile yaşadığı problem nedeniyle forma şansı bulamadığı ifade edilmişti.