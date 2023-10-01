Göz-Göz’ün bankoları

TRENDYOL 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'de geride kalan 6 haftada 4 futbolcu teknik heyetin ve ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Sarıkırmızılılarda 6 mücadelenin tümünde kaleci Mateusz Lis, forvet Mame Diouf, sağ bek Ogün Bayrak ve orta saha Yalçın Kayan ilk 11'de forma giydi. İzmir temsilcisinde formayı bırakmayan 4 isimden 3'ünün yaz transfer döneminde kadroya yeni katılan isimler olması dikkat çekerken, 1'i ise Göztepe altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı formayla 6. sezonunu geçiren Yalçın oldu.

İKİSİ OYUNDAN HİÇ ÇIKMADI

Bu 4 oyuncunun ardından en fazla ilk 11'de süre alan futbolcular ise 5 maça on birde çıkan Atınç, 4 maçla Celil, 3'er maçla ise Taha, Tarkan, Yunus Emre, Ümit, Nielsen, Tijanic, Palmer, Messaoudi ve Mamah oldu. İzmir ekibinde tüm maçlara ilk 11'de başlayan 4 futbolcudan ise sadece ikisi oyundan hiç çıkmadı. Göz- Göz'de Polonyalı kaleci Lis ile Yalçın her maç 90'ar dakika görev yaparken 540'ar dakika ile en çok süre alan futbolcular oldu. Bu isimlerin ardından 499 dakika ile Diouf, 480 dakika ile de Ogün geldi. Göztepe'de İsmail Köybaşı'ya ek olarak, yeni transferlerden Ahmed Ildız, Ensar Aksakal ve Doğan Erdoğan ise henüz yeşil zemine çıkmadı.