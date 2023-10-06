Kokovic hedef tahtasında

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic, istenmeyen adam ilan edildi. Geçen sezon 1. Lig'de yabancı teknik adam yasağı sebebiyle sarı-kırmızılı ekipte futbol metodolojisi olarak görev yapan ancak 'gizli teknik direktör' ünvanıyla takımı yönlendiren Kokovic, bu sezon yabancı yasağının kalkmasıyla dümene geçti. Ancak sezon başından bu yana özellikle son haftalarda alınan olumlu sonuçlara rağmen 12. adam bir türlü Sırp çalıştırıcı ile barışamadı. Durum böyle olunca taraftarlar, galibiyetle biten maçların sonunda bile Kokovic'i protesto etmeyi tercih etti.

FIRTINA BİR TÜRLÜ DURULMUYOR

Son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen ve 11 puanla 8. sıraya konumlanan Göz-Göz'de fırtına durulmazken, sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iyi giden tabloya rağmen son olarak Adanaspor maçının ardından galibiyeti kutlamak yerine Sırp teknik adam Kokovic'i istifaya davet etti. Yaptığı oyuncu değişikliklerinin zamanlaması ve teknik adamın sahaya sürdüğü kadrodan memnun olmayan taraftarlar ile Kokovic'in yıldızı bir türlü barışmadı. Sosyal medya üzerinden neredeyse her paylaşımın ardından Kokovic'i eleştiren taraftarlar, teknik adamın görevi bırakması yönünde eleştirilerde bulundu. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ve CEO Ivan Mance'ın bu duruma yönelik bir açıklama yapmadan protestolara kulak tıkaması gerginliği üst seviyelere çıkartıyor.

MESSAOUDİ DÖNÜYOR İSMAİL BEKLİYOR

Manisa FK ve Adanaspor'u üst üste 1-0 yenip yarışa ortak olan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sakat oyuncuların son durumu netlik kazandı. Arka adalesinden sakatlık geçiren Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin iyileştiği ifade edildi. Bu sezon Göztepe ile 4 maça çıkan Messaoudi, Manisa FK ve Adanaspor müsabakalarında yer alamadı. Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın ise tedavisini sürdürdüğü öğrenildi. Sezon başında Somaspor ile oynanan hazırlık maçında ayak tabanından sakatlanan tecrübeli sol bek hiçbir resmi maça çıkamadı. İsmail'in birkaç maç daha kaçıracağı ancak durumunun hızla iyi gittiği bildirildi.