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Haberler Göztepe Göztepe Bolu deplasmanında 2-0 kazandı! Goller Tijanic'den geldi

Göztepe Bolu deplasmanında 2-0 kazandı! Goller Tijanic'den geldi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe deplasmanda Boluspor ile karşılaştı. İzmir ekibi bulduğu iki golle maçı 2-0 kazandı. İki golü de David Tijanic kaydetti.

İHA
Göztepe Bolu deplasmanında 2-0 kazandı! Goller Tijanic’den geldi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Ümit Akdağ'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

40. dakikada Boluspor defasının arkasına atılan pasa hareketlenen David Tijanic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

54. dakikada ceza sahası içerisinde defansın müdahalesiyle Michel Landel yere düştü. Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarıyla maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oyunu durdurdu ve inceleme sonrası penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Michel Landel'in vuruşunda kaleci Mateusz meşin yuvarlağı kurtardı.

76. dakikada sol tarafta topu Boluspor defansından saklayan Kubilay Kanatsızkuş, pasını Ahmet Ildiz'e aktardı. Ahmet'in pasında ceza sahasında topu alan David Tijanic'in düzgün vuruşunda Tijanic, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

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