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Haberler Göztepe Göz-Göz’de değişim

Göz-Göz’de değişim

Göztepe'de Mehmet Sepil başkanlığında çalışan Kerem Ertan, 6 yıl sonra geri döndü.

DOĞANCAN BİNGÖL
Göz-Göz’de değişim

Süper Lig yarışına ortak olan Göztepe'de yönetim kanadında yeniden değişim yaşandı. Kulüpte bir süredir geçici olarak CEO'luk görevini sürdüren Ivan Mance'nin yerine Kerem Ertan getirildi. Sarı-kırmızılılarda daha önce de 2015-2017 yılları arasında Mehmet Sepil başkanlığında CEO olarak çalışan Ertan, 6 yıl sonra İzmir'e dönerek yeniden Göz-Göz'ün başarısı için çalışacak. Kulübün önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ CEO OLDU

Sakaryaspor'la oynanan sezonun ilk maçının Gürsel Aksel Stadı'nın zemininin yetiştirilememesi nedeniyle Akhisar'da yapılması yüzünden taraftarlar CEO Emre Can'ı istifaya davet etmişti. Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen de, Can'ın görevine son vererek CEO'luk görevine Sportif Direktör Ivan Mance'yi getirmişti.

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