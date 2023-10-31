Göz-Göz’e yaradı

Şampiyonluk yarışı verdiği Trendyol 1. Lig'de üst üste 5. galibiyetini alan Göztepe'nin son Keçiörengücü zaferi çok önemli bir anlam kazandı. Sarı-kırmızılılar, direkt rakibi olan Başkent ekibini İzmir'de yenerek 20 puanla 2. sıraya yükselirken, kritik maçta 3 puandan fazlasını kazandı. İzmir ekibinin şampiyonluk yarışındaki rakipleri haftayı kayıplarla kapatırken, en karlı ekip Göz-Göz oldu.

HERKES PUAN KAYBETTİ

Zirveyi yakından ilgilendiren en kritik mücadelede Kocaeli ve G.Birliği berabere kalarak puanları paylaştı. Körfez ekibi 20 puanla Göztepe'nin averajla altında kalırken, Başkent temsilcisi ise 18 puana yükseldi. Haftaya Göztepe ile puan puana giren Bodrum FK ise Boluspor önünde beklemediği bir yenilgi alarak 6. basamağa geriledi. Uzun süredir zirvede yer alan Eyüpspor ise Bandırmaspor'a yenilerek büyük bir şok yaşadı. İstanbul ekibi haftayı 24 puanla yine lider olarak kapatırken, Göztepe'nin rakibi ile arasındaki puan farkı dörde indi.

7 HAFTADA 15. SIRA ATLADI

İlk 3 haftayı 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile tamamlayarak büyük yıkım yaşayan Göztepe, sonraki haftalarda topladığı puanlar ile müthiş bir çıkışa imza attı. İzmir temsilcisi, 3. haftada 17. sırada 1 puanla ateş hattında konumlanırken aradan geçen 7 haftanın ardından büyük bir sıçrama yaparak 2. sırada kendine yer buldu. Yakaladığı seriyle şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline gelen Göztepe, performansıyla rakiplerine korku saçtı.

ANKERSEN'DEN ERTAN AÇIKLAMASI

Göztepe, geçen hafta CEO'luk görevine dönmesi için anlaşmaya varılan Kerem Ertan'la ilgili resmi açıklamayı yaptı. Sarıkırmızılı kulüp, Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen'in imzasını taşıyan bir paylaşımla Ertan'ı duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak, Kerem Ertan'ın kulübümüzün yeni CEO'su olarak göreve başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kerem Ertan görevine 1 Kasım itibariyle başlayacaktır. Kerem Ertan, 2015- 2017 yılları arasında Göztepe'mizin CEO'luğunu yapmış ve kulübün Süper Lig'e yükseldiği başarılı bir dönemi yönetmişti" ifadelerini kullanıldı.

MANCE GÖREVİNE DÖNÜYOR

Ankersen "Kerem Ertan'ın gelişiyle birlikte geçici CEO olarak görev yapan Ivan Mance, sportif direktörlük görevine geri dönecek ve futbolla ilgili tüm konularda liderlik etmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.