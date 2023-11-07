Göztepe evinde yok

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, bu sezon iç sahadaki kötü performansı nedeniyle büyük yara aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başından bu yana taraftarı önünde oynadığı 6 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken sadece 2 kez kazanabildi. Bu süreçte 11 puan kaybeden İzmir temsilcisi, geçen sene taraftarının desteğiyle Play-Off oynarken, bu sene 12. adamın karşısında istediği performansı sergileyemedi. Göz-Göz, taraftarı önünde Play-Off ve zirve hedefleyen rakiplerine kaybederek adeta yıkım yaşadı. İzmir ekibi, bu süreçte direkt rakipleri Sakaryaspor, Çorum FK ve Kocaelispor'a kaybederken, Bandırmaspor ile berabere kalarak üst sıralara yükselme şansını kaçırdı.

DİRENCİ KORUYAMADI

Bu sezon kalesinde 5 gol görerek 1. Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, bu performansını iç sahada gösteremedi. Bu 5 golün tamamını evinde yiyen Göztepe, dışarıda gösterdiği savunma direncini evinde koruyamadı. Direkt rakiplerinin kazandığı hafta İzmir temsilcisi, Kocaelispor'a taraftarı önünde yenilince adeta kan kaybetti. 2. sıraya kurulma fırsatını tepen Göz-Göz, böylece kendini 20 puanla 5. sırada buldu.

GÖZ-GÖZ'DEN ÖZ ELEŞTİRİ VAKTİ

Geçtiğimiz gün evinde Kocaelispor'a mağlup olan Göztepe'de öz eleştiri zamanı. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, bugün kurmaylar ile bir toplantı gerçekleştirerek Körfez ekibi ile oynanan karşılaşmanın kritiğini yapacağı ifade edildi. Ardından Kokovic'in oyuncular ile birebir görüşme yapacağı ve özellikle orta alandaki yaşanan sıkıntıyı çözmek için acı bir reçete hazırlayacağı kaydedildi. Kokovic'in Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada orta saha ve savunmada oyuncu değişikliğine gidebileceği öğrenildi.