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Haberler Göztepe Göztepe'nin kalesi Lis ile güvende! Ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda

Göztepe'nin kalesi Lis ile güvende! Ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe ligde 20 puanla 5. sırada yer alıyor. İzmir ekibi 5 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılıların kalecisi Lis, 7 maçta filesini gole kapama başarısı gösterdi.

DHA
Göztepe’nin kalesi Lis ile güvende! Ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda

1'inci Lig'de art arda 5 galibiyetten sonra evinde Kocaelispor önünde fren yapan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, Süper Lig yarışında kalan haftalarda takımının en önemli kozlarından olacak. İzmir'de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay forması giyip, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından o yıl iki takım arasında oynanan derbide keşfedildikten sonra İngiltere'de Southampton'a transfer edilen Polonyalı file bekçisi, sezon başında sarı-kırmızılılara kiralandı.

Göz-Göz bu sezon 11 maçta aldığı 3 mağlubiyete rağmen kalesinde yalnız 5 gol görürken Lis, ligin en az gol yiyen kalecisi oldu. Başarılı file bekçisi oynanan 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapadı. Göztepe bu periyotta 7 haftada kalesinde tek gol görerek 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların tüm maçlarında 90 dakika forma giyen Lis, yalnız Çorum FK önünde 2 gol yedi. Tecrübeli eldiven 8'inci haftada Boluspor deplasmanında penaltı da kurtardı.

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