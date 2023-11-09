Göz-Göz’ün sembolü oldu

1. Lig'den Süper Lig'e çıkma yarışı veren Göztepe'de takımdaki 5. sezonunu geçiren stoper Atınç Nukan, şimdiden sarı-kırmızılıların sembol futbolcuları arasına adını yazdırdı. Göz-Göz'ün 2019'da transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı futbolcu, kariyeri boyunca yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen her seferinde küllerinden doğdu. 2015 yılında henüz 22 yaşındayken Beşiktaş'tan Bundesliga'nın güçlü ekibi Leipzig'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Atınç, hem 2017'de kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlılarda hem de 2018'de Almanya'da çapraz bağlarından sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kaldı.

BILAL MESSAOUDI SEVİNCİ

GÖZ-GÖZ'E 2019'da serbest oyuncu olarak transferin son günü katılan Atınç, tam forma giymeye başlamışken o yıl aralık ayında çapraz bağlarından yine sakatlandı. Ancak her seferinde sahalara dönmeyi başaran 30 yaşındaki futbolcu 5 sezondur Süper Lig ve 1'inci Lig'de Göztepe'nin vazgeçilmezi oldu. Savunmanın bel kemiği olan Atınç, attığı kritik kafa golleriyle de takımına hayat verdi. Bu sezon 10 maçta ilk 11'de 90 dakika forma giyen tecrübeli stoper, Altay derbisindeki golüyle takımına sezonun ilk galibiyetini getirmişti. Bu arada Göztepe'de Billal Messaoudi sevinci yaşanıyor. Yaklaşık 50 gün önce yaşadığı kasık sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki oyuncu, dün takımla çalışmalara başladı.