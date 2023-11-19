Göztepe’de Ali kayıp

Trendyol 1. Lig'de zirveden gözünü ayırmayan Göztepe'de orta saha oyuncusu Ali Dere kayıplara karıştı.

Sezon başında transfer edilen ve bu sezon sadece 5 maça çıkabilen 31 yaşındaki Dere, son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Sezon başında sarı-kırmızılılarda düzenli olarak forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, mevkidaşları kaptan İsmail Köybaşı ve Yunus Emre Gedik'in form tutmasıyla kızağa çekildi. Şanlıurfaspor maçında 18 kişilik kadroda bulunan Dere, daha sonra oynanan Kocaelispor ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında kadroya dahil edilmedi. Bu sene Sakaryaspor ve Çorum FK karşılaşmalarında ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha, diğer karşılaşmalarda ise oyuna sonradan dahil oldu.

Göz-Göz formasıyla ligin ilk maçı olan Sakaryaspor müsabakasında 90 dakika görev yapabilen oyuncu bekleneni veremedi.