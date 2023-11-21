İzmir kulüplerinde teknik direktör istikrarsızlığı! 5 takım da yollarını ayırdı

İzmir'i profesyonel liglerde temsil eden Göztepe, Karşıyaka, Altay, Bucaspor 1928 ve Menemen FK, 2023-2024 sezonuna başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Göztepe Radomir Kokovic'le, Karşıyaka Ersin Aka'yla, Menemen FK Cenk Laleci'yle ve Bucaspor 1928 de Ahmet Yıldırım'la lige başlarken, haftalar ilerledikçe bu 5 takım da teknik patronlarıyla yol ayrımına gitti. Göztepe Kokovic'in yerine Stanimir Stoilov'u, Bucaspor 1928 Ahmet Yıldırım yerine Cüneyt Dumlupınar'ı, Menemen FK ise Cenk Laleci yerine Yılmaz Vural'ı getirdi. Ersin Aka ile yollarını ayıran Karşıyaka ile Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un görevine son veren Altay'ın ise teknik direktör arayışları devam ediyor.