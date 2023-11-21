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Haberler Göztepe Kokovic gitti Stoilov geldi

Kokovic gitti Stoilov geldi

Göztepe üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sırp teknik direktör ile yollarını ayırırken Stanimir Stoilov’u göreve getirdi

HABER MERKEZİ
Kokovic gitti Stoilov geldi

GÖZTEPE'DE üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından teknik direktör değişimi yaşandı. Radomir Kokovic ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov oldu. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Kokovic ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Kokovic'e Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Göztepe'de 12 maça çıkan 39 yaşındaki teknik adam 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

Bu açıklama sonrası gözler yönetime çevrilirken, göreve son olarak Levski Sofya'yı çalıştıran Stanimir Stoilov'un getirildiği öğrenildi. 56 yaşındaki Bulgar teknik adam kısa süre içerisinde kente gelerek sözleşmeye imza atacak. Kulüp takımı olarak Levski Sofya, Litex Lovech, Anorthosis ve Botev Plovdiv'i çalıştıran Stoilov'un kariyerinde 2 Bulgaristan Ligi şampiyonluğu, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 4 Kazakistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Kazakistan Kupası bulunuyor. Stoilov, Bulgaristan Milli Takımı ve Kazakistan Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giymişti.

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