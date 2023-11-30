Eyvah! Diouf 1 ay yok

Trendyol 1. Lig'de hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe'de sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci bir Mame Diouf şoku yaşanıyor. Son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Göz-Göz'de takımın en önemli gol silahı olan 35 yaşındaki golcü Diouf, son Tuzlaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. Tedavisi süren Senegalli golcü oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve ikinci yarıya yetişmesi beklenen Romal Palmer'ın ardından Diouf'un sakatlığı Göz-Göz'e ikinci bir şok oldu. Sakatlığı ile ilgili detay verilmeyen oyuncunun ilk yarının bitimine kadar olan ve kritik önem taşıyan Giresunspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Bodrum Futbol Kulübü maçlarında olmayacağı kaydedildi.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Oyuncunun tedavisine hız verilirken devre arasında iyileşmesi için teknik heyet dua ediyor. Kısa bir süre önce

golcü Marko Kvasina ile yolları ayıran Göztepe'nin elinde Diouf'un sakatlığının ardından sadece Kubilay Kanatsızkuş kaldı. Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzla maçında Diouf'un yerine sakatlıktan çıkan kanat oyuncusu Billal Masseoudi'ye on birde şans vermişti. Stoilov'un, Billal'in performansından memnun kaldığı ve yine Giresunspor maçına Cezayirli ile başlaması

bekleniyor.

KEREM ERTAN BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Göztepe'nin çiçeği burnunda CEO'u Kerem Ertan, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konularla ilgili bir açıklama gerçekleştirecek. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak toplantıda teknik direktör değişikliği, sakat oyuncular ve sezon başında oldukça tepki toplayan stat zeminiyle ilgili konulara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.