Göztepe Ankara’dan zaferle dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Ali Yılmaz, Erkan Akbulut, Kemal Elmas

GENÇLERBİRLİĞİ: Orkun Özdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Uğur Akdemir, Ensar Kemaloğlu (Enes Keskin dk. 90), Akabueze (Erdal Öztürk dk. 90), Muhammed Ertürk (Oltan Karakullukçu dk. 79), Kayode, Amilton (Rodrıgues dk. 90), Yatabare (Buğra Çağıran dk. 79)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Atalay Gökçe, Wu Shaocong, Buğra Çağıran, Enes Keskin, Erdal Öztürk, Yiğit Demir, Rodrigues, Oltan Karakullukçu, Melih Bostan

TEKNİK DİREKTÖR: Sinan Kaloğlu

GÖZTEPE: Lis, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk.90), Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Nielsen, İsmail Köybaşı, Mamah (Traore dk 60), Yalçın Kayan( Ahmed Ildız dk 73.) , Doğan Erdoğan (Ümit Akdağ dk. 90), Tijanic, Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 60)

Yedekler: Arda Özçimen, Ali Dere, Celil yüksel, Traore, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmed Ildız, Emre Gedik, Atınç Nukan, Ümit Akdağ , Fıratcan Üzüm

TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov

Goller: Nielsen (dk. 72), Traore (dk. 80, 87) (Göztepe)

Kırmızı kart: Kayode (dk. 65) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Akabueze, Kayode, Uğur Akdemir (Gençlerbirliği) Doğan Erdoğan, Bilal Messaoudi, Ogün Bayrak (Göztepe)

Maçtan dakikalar

35. dakikada Muhammed'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Uğur'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

54. dakikada Uğur'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed, Ogün müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Yılmaz penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Amilton'un vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kurtardı.

72. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Nielsen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

74. dakikada Akabueze'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası altıpas içinde iyi yükselen Amilton, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

80. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ogün pasını Traore'ya aktardı. Traore'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

87. dakikada Doğan'ın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Traore, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

STOİLOV: "SÜPER LİG'E ÇIKMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Çok ciddi ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimi Stoilov, takımı adına zor bir maç olduğunu ifade etti. Stoilov, "Böyle olacağını biliyorduk çünkü iki takım da futbol oynamak isteyen, kazanmak isteyen ve üst sıralara çıkmak isteyen takımlar. İlk yarı aslında önemli fırsatlar yakaladık ve bunu değerlendiremedik ama bu futbol. İkinci yarı da aslında futbol anlamında bizim için o kadar iyi başlamamıştı ama yine kaçırdığımız fırsatlar oldu. Ardından Gençlerbirliği bir penaltı kaçırdı ve kırmızı kart gördü. Bizim amacımız şu anda takımımızın her maç daha iyi oynamasını sağlamak. Şu anda 2-3 maç kazandık diye her şeyin iyi olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Çok ciddi ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.