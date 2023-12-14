Kusursuz Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de Stoilov yönetiminde üçte üç yaparak rüzgarı arkasına alan ve 3. sıraya kurulan Göztepe defansif anlamda sergilediği kusursuz performansını ofansta da sahaya yansıttı. Takım savunmasıyla ön plana çıkan, geride kalan süreçte ligde oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde sadece 8 kez geçit vererek Avrupa'nın 5 büyük ligi ile Türkiye'deki profesyonel liglerde mücadele eden ekiplerin birçoğunu geride bırakan İzmir temsilcisi, hücum anlamında da zengin bir grafik sergiledi.

16 İSİMDEN SKOR KATKISI

Bu sezon rakip ağlara 21 gol gönderen İzmir temsilcisinde skor katkısı veren isimlerin çokluğu dikkat çekti. Takım savunmasını kusursuz bir şekilde uygulayan Göztepe, takım halinde hücumda da etkili performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarda tam 16 futbolcu gol ya da asistleriyle skora katkı verdi.

EN GOLCÜ MAMAH OLDU

Göz-Göz'de skora en fazla katkıyı 4 gol, 1 asistle Mamah yaparken, ardından 3 gol ve 1 asistle Tijanic geldi. Sarı-kırmızılı İzmir ekibinde diğer skor katkısı veren isimler ise şu şekilde: Ogün 1 gol ve 2 asist, Taha 2 gol, Yunus Emre 4 asist, Atınç 1 gol ve 1 asist, Ümit 1 gol, Nielsen 1 gol, İsmail 2 asist, Yalçın 2 gol, Celil 1 gol, Traore 2 gol, Ahmed 1 asist, Doğan 1 asist, Diouf 2 gol ve 1 asist, Messaoudi 3 asist.

KALEYE DUVAR ÖRDÜLER

Son 3 lig maçında 8 gol atan Göztepe, kalesine de adeta duvar ördü. Sarı-kırmızılıların sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Polonyalı kaleci Mateusz Lis, yaptığı kurtarışlarla hem takımını ayakta tuttu hem de rakiplere gol sevinci yaşatmadı. Lis, son Gençlerbirliği karşılaşmasında maç golsüz berabere devam ederken penaltı kurtarıp takım arkadaşlarını ateşledi. Stoilov'un Atınç ve Ümit'in yerine stoperde forma verdiği Tarkan ve Nielsen de tam not aldı. Bulgar teknik adamın bu hamlesi olumlu sonuç verdi. Nielsen Gençlerbirliği deplasmanında Göztepe'nin ilk golünü kaydedip hücuma da katkı sağladı.