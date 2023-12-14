Trendyol 1. Lig’de 16 ve 17. haftanın programı belli oldu! İşte Göztepe ve Altay’ın maç tarihleri

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile bir sonraki hafta oynanacak 17. hafta müsabakalarının programı yeniden planlandı.
Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmaları ile 17. hafta mücadelelerinin programı yeniden planlanarak ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol 1. Lig 16 ve 17. hafta programı şöyle:
16. HAFTA
19 Aralık Salı
14.00 Tuzlaspor - Sakaryaspor
17.00 Giresunspor - Gençlerbirliği
20.00 Kocaelispor - Bodrum FK
20 Aralık Çarşamba
14.00 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor
14.00 Erzurumspor - Ümraniyespor
17.00 Adanaspor - Altay
20.00 Göztepe - Eyüpspor
21 Aralık Perşembe
14.00 Boluspor - Manisa FK
17.00 Şanlıurfaspor - Çorum FK
17. HAFTA
23 Aralık Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor
24 Aralık Pazar
13.30 Bodrum FK - Göztepe
13.30 Bandırmaspor - Adanaspor
16.00 Ümraniyespor - Giresunspor
19.00 Altay - Ankara Keçiörengücü
25 Aralık Pazartesi
14.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor
17.00 Çorum FK - Boluspor
20.00 Eyüpspor - Erzurumspor