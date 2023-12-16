Ivan tekliflere kapıyı kapattı

Göztepe'de iki yıldır görevde olan Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance, kendisine ülkesinden gelen tekliflere kapıyı kapattı. Hırvatistan medyası, ülkenin son şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak mücadele eden temsilcisi Dinamo Zagreb'in sportif direktörlük için arayışa girip en ciddi aday olarak 40 yaşındaki Ivan Mance'ı belirlediğini yazdı. Mance ise gelen teklifleri kabul etmedi.

"SÖZLEŞMEM SÜRÜYOR"

Göz-Göz de Zagreb'in kulübe ulaşan teklifini geri çevirdi. Mance, Hırvat basınına, "Göztepe ile süren bir sözleşmem var. Kısa süre önce benim için ilgi çekici bir teklif geldi. Dinamo kulübüme başvurduğunda kulübüm bu teklifi reddetti" dedi.

EYÜP MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Göztepe'nin 20 Aralık'ta saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Eyüpspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 1. Kategori, 522, 2. Kategori 432, 3. Kategori 252, 4. Kategori 189, 5. Kategori 72, 6. Kategori 53 lira. Ayrıca Kuzey kale arkasında 15 yaşının altındaki çocuklara biletlerin ücretsiz olacağı duyuruldu.