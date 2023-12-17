Trendyol 1. Lig'de zirvenin en önemli adayı olarak gösterilen Göztepe'nin lider Eyüpspor karşısında stratejisi belli oldu. Son 3 karşılaşmadan 9 puan çıkaran ve Çarşamba günü İstanbul ekibi ile kozlarını paylaşacak Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov, taktiğini belirledi. Stoilov'un Eyüp karşısında geri adım atmayacağı ve oyuncularına tam saha pres talimatı verdiği ifade edildi. Sarıkırmızılıların, rakip takımın yarı alanında baskı kurarak stres yaratmak istediği kaydedilirken, İzmir ekibinin ilk dakikalardan itibaren İstanbul temsilcisini top kaybına zorlayacağı öğrenildi.

STOILOV'UN PLANI HAZIR

Antrenmanlarda deneyimli çalıştırıcının oyunculara 'Önce durdur, sonra vur' talimatı verdiği ifade edildi. Stoilov'un Diouf, Mamah, Tijanic ve Kubilay Kanatsızkuş gibi skora yakın isimlerle özel ilgilendiği öğrenilirken, Göz-Göz taraftarının da desteğiyle Eyüpspor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Bu sezon kalesinde sadece 8 gol gören Göztepe'de Stoilov'un Caner Erkin, Ahmed Kutucu, Ampem ve Bruno gibi etkili isimlere yakın markaj uygulanması için talimat verdiği ve çalışmaları bu doğrultuda gerçekleştirdiği ifade edilirken, Caner Erkin'in duran toplardan bulduğu sürpriz gollere karşı Stoilov'un ekstra önlem aldığı öğrenildi. Deneyimli hocanın kadroyu bozmayacağı öğrenildi.

GÖZTEPE'NİN EN ÖNEMLİ SINAVI

ÜST üste 3 maçını yine gol yemeden kazanırken, çıktığı son 10 maçın 8'ini kalesini gole kapatarak galip tamamlayan Göztepe, lider Eyüpspor'la oynayacağı ilk yarının en kritik karşılaşmasına bileniyor. Ligde 29 puanla üçüncü sıraya tırmanıp direkt Süper Lig hattını hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 39 puanla 10 puan üzerinde yer alan Eyüpspor'u da mağlup ederek hem rakibiyle farkı eritmeyi, hem de 3 puan üstündeki ikinci Kocaelispor'u yakalamayı hedefliyor. Bu kritik karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Günler öncesinden satışa çıkan biletlerin karşılaşmanın başlangıç düdüğüne kadar tükeneceği tahmin ediliyor.