Tek hedef galibiyet! Haydi Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de son üç maçında Tuzlaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe bugün ertelenen 16. hafta müsabakasında lider Eyüpspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Stanimir Stoilov yönetiminde ligde 29 puanla 3. sırada yer alan Göztepe, sadece 8 gol yiyerek ligin en iyi savunma yapan takımı olarak alkış topladı.

STANIMIR STOILOV'UN GÜVENİ TAM

Hanesine yazdırdığı 39 puanla zirveye kurulan Eyüpspor ağları 42 kez sarsarak golcü kimliği ile dikkat çekti. Geçen sezon Gürsel Aksel'de oynanan maçta Göztepe, Eyüpspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Stoilov, taraftarın desteği ile bir galibiyet daha alacaklarına inandığını ve takımına çok güvendiğini dile getirdi.

PALMER YOK DİOUF BELİRSİZ

EV sahibi Göztepe'de Eyüpspor'la oynanacak kritik randevuda tedavisi devam eden orta saha Romal Palmer forma giyemeyecek. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan deneyimli golcü Mame Diouf'un ise durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi.