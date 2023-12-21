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Göztepe destanı

Birinci Lig’de 3’te 3 yapan Göz-Göz, lider Eyüp’ü de evinde gol yağmuruna tuttu. Sarı-kırmızılılar muhteşem taraftarının desteği altında başladığı kritik maçta Mamah, Billal Messaoudi, Yalçın (P) ve Ahmed (2)'ın golleriyle İstanbul temsilcisine acımadı. Süper Lig ateşini yakan İzmir ekibi futbol resitali sundu.

HABER MERKEZİ
Göztepe destanı

TRENDYOL 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe, sahasında lider Eyüpspor'u farklı devirerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etti: 5-1. Karşılaşmaya Göz-Göz fırtına gibi başladı.

Maçın 4. dakikasında Ogün'ün sağdan pasında Messaoudi topa dokundu, sağ çaprazdan bekletmeden topa vuran Mamah ağları sarstı: 1-0. 10'da Mamah'ın pasında Messaoudi sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunda farkı ikiye çıkardı:

2-0. 18'de Yalçın'ın pasında Mamah kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

20'de Ampem'in vuruşunda topu önünde bulan Taşkın yakın mesafede Lis'i geçemedi. 22'de Messaoudi net fırsattan yararlanamadı. 28'de Bruno'nun soldan orta-şut karışımı vuruşunda top üst direkten geri döndü.

45'te Caner'in uzun tacında Bruno kafa ile indirdi. Ahmed Kutucu iki oyuncudan sıyrılıp topu filelerle buluşturdu: 2-1.

FARKI İYİCE AÇTI

50'DE Kubilay'ın şutunda Berke topu kornere çeldi. 53'te Mamah soldan çizgiye indi. Ortasında top Claro'nun eline çarptı.

VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. 55'te penaltıyı Yalçın gole çevirdi: 3-1. 66'da Mamah'ın ortasında Doğan'ın yüzde yüzlük gol vuruşunu Berke çıkardı. 70'de Tijanic'in pasında Ahmed çok şık vurdu: 4-1. 87'de Caner ceza alanı içinde Traore'yi ittirdi. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 88'de Ahmed Ildız penaltı atışında maçın skorunu belirledi: 5-1.

STOİLOV UÇURDU

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Göztepe'nin başında çıktığı 5 maçı da kaybetmedi. Ligde Tuzla, Giresun ve G.Birliği, Türkiye Kupası'nda ise 1461 Trabzon'u mağlup eden Göz-Göz, Eyüp galibiyetiyle seriyi 5'e çıkardı. Göz-Göz, ikinci sıradaki Kocaeli'nin puan kaybettiği haftada rakibiyle puan farkını 1'e indirdi.

GÜRSEL AKSEL'DE MÜTHİŞ KORO

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nda 90 dakikanın başından itibaren müthiş bir destekle Göztepe'yi ateşledi. Sarı-kırmızılı ekibin art arda gelen golleri tribünleri de coştururken, kazanılan farklı galibiyet sonrası statta bayram havası yaşandı

MAÇIN YILDIZI BİLLAL SAKATLANDI

İlk yarıda bir gol atıp, bir de asist yaparak takımını 2-0 öne geçiren Billal Messaoudi şanssız bir sakatlık yaşadı. Cezayirli futbolcu 24. dakikasında sakatlanarak kritik maça devam edemedi. Messaoudi, sedye ile sahayı terkederken yerini Kubilay'a bıraktı. Messaoudi'nin MR'ı çekilecek.

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