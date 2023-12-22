Çekilin yoldan Göz-Göz geliyor

TRENDYOL 1. Lig'de zirveye iyice yaklaşan Göztepe evinde konuk ettiği lider Eyüpspor'u 5-1 yenerek darmadağın etti. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede sarı-kırmızılı ekip taraftarının desteğiyle İstanbul temsilcisine maç boyunca nefes aldırmadı. Süper Lig'e çıkarak eski ışıltılı günlerine kavuşmak isteyen ve bu doğrultuda çok önemli adımlar atan İzmir ekibi izleyenlere adeta futbol resitali sundu. İkinci sırada yer alan Kocaelispor'un Bodrum FK maçında iki puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar, Süper Lig yarışında büyük avantaj yakaladı. Göz-Göz 32 puanla 3. sıraya konumlanarak Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indirirken, zirvedeki Eyüpspor'un da 7 puan ardında konumlandı.

SON HAFTALARDA MÜTHİŞ İVME KAZANDI

HAFTA sonunda Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Göz-Göz, ilk yarıyı ilk iki içinde bitirmek için de fırsat yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Ege derbisini kazanması halinde Kocaeli'nin dış sahada Sakarya'ya takılması halinde devreyi direkt Süper Lig hattında tamamlayacak. Göz-Göz, son 4 maçta Tuzla, Giresun, G.Birliği ve Eyüp'ü yendi. Toplam 13 gol atıp, sadece 1 gol yedi

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

EYÜP maçı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov iddialı konuştu. Stoilov, "Taraftarımızla birlikte hedefimize varıp, Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Göztepe CEO'su Kerem Ertan, G.Birliği ve Eyüp karşılaşmalarında yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi. Göztepe'nin hiçbir kişi ve kurumun göz ardı edemeyeceği kadar çok büyük bir camia olduğunu belirten Ertan, "Söz konusu iki maçtaki kritik pozisyonlar için VAR'a gidilmemesi kabul edilemez" dedi.

SOSYAL MEDYA PATLADI

FARKLI Eyüp galibiyetinin ardından taraftarlar sosyal medya üzerinden İstanbul temsilcisi karşısında alınan farklı galibiyeti coşkuyla kutladı. Paylaşımların altında takımı ve teknik direktör Stanimir Stoilov'u tebrik eden sarı-kırmızılılar, oynanan oyunu ve hücumdan hiç vazgeçmeyen üretken takımı tebrik etti. Stolov'un fotoğraflarının altına 'Komutan Stoilov' gibi yorumlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, 4. golün ardından eliyle oyunculara 5 işareti yaparak atak oyunu kesmemeleri yönünde talimat veren deneyimli teknik adamın fotoğrafını paylaştı. Uzun süredir hücum oyunu bekleyen taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

@irfanemir35: Dakika 85-90 skor 5-1 olmuş hoca hala ilerde pres yaptırıyorsa bu takımı kimse tutamaz.

@keremdmrl: Göz-Göz lider sever

@Federico1925: Bu güneşe kar mı dayanır! Play-Off bir yana direk süper lige. Hocam forvetsiz takımı Barcelona'ya çevirdi.

@blade1925: İzlerken gururlandık. Özlediğimiz Göztepe hoca ve teknik ekip helal böyle devam.

@GkhanGoztepe: Stoilov geldiğinden beri her maçta bir futbolcu 2 gol atıyor. Tesadüf mü?