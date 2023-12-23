Göztepe’nin ilk bombası

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor galibiyetiyle şampiyonluk ateşini yakan Göztepe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Philippe Kenny'yi radarına aldığı iddia edildi. İstanbul temsilcisinde forma giyen 24 yaşındaki Senegalli santrfor için hazırlığa başlayan kurmaylar, Bodrum FK maçının ardından Başakşehir Kulübü ile temasa geçecek. Sözleşmesi Haziran 2025'e kadar süren golcüyü kiralık olarak kadroya katmak isteyen yönetimin devre arasındaki ilk hamlesinin Kenny olması bekleniyor.

DAHA SKORER BİR GÖZ-GÖZ

İki sezondur Başakşehir formasını terleten Kenny, bu süreçte görev yaptığı 44 karşılaşmada takımına 5 gol, 1'de asist katkısı vermeyi başardı. 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de Bandırmaspor formasını da terleten ve o sezon 36 maçta 14 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Senegalli golcü birçok kulübün transfer listesinde ilk sırada yer almış ancak oyuncuyu Başakşehir kapmıştı. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un ön bölgede çok daha üretken bir takım yaratmak istediği ve Kenny'nin ikilinin kafasında yer alan profile tam olarak uyduğu ifade edildi.

GELDİĞİ YERİ UNUTMADI

Genç oyuncu, Haziran ayında yetiştiği ve futbol oynamayı öğrendiği Senegal'in Sebikotane kasabasında gençler ile bir araya gelerek toprak sahada futbol maçı yapmıştı. Dünyaya geldiği şehirdeki gençlere sahip çıkması ve büyüdüğü topraklardaki gençlere olan ilgisiyle alkış alan Kenny, Türk ve Dünya basınında oldukça geniş yer bulmuştu. Maç yaptığı gençlere Başakşehir forması hediye eden Kenny'nin bu hareketi ve çektirdiği hatıra fotoğrafı binlerce kişinin beğeni yağmuruna tutulmuştu.

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Fransız ekibi Tours'ta profesyonel olan ve Tours 2, Chateauroux, Bandırmaspor ve Başakşehir formalarını giyen Kenny, oynadığı 139 maçta rakip ağları 26 kez havalandırmayı başarırken, yaptığı 11 asist ile oldukça başarılı bir performans sergiledi.