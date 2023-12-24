Bodrum ve Göztepe bugün Ege derbisinde kapışacak

Trendyol 1. Lig'de hedefi üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Bodrum FK ile Göztepe bugün ilk devrenin son haftasında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sakatlığı süren Süleyman Göztepe'ye karşı görev alamayacak. Tedavisine devem edilen Kenan'ın ise durumu maç saati netlik kazanacak. Konuk Göztepe'de ise sakatlıkları devam eden orta saha Palmer ve Billal Messaoudi mücadelede forma giyemeyecek. Bir süredir sakatlık ile mücadele eden Mame Diouf'un yedek başlaması bekleniyor.

İKİ EKİPTE HEDEF GALİBİYET

Sıralamada 26 puanla 7. basamakta yer alan yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir son derece zorlu ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Devreyi galibiyetle bitirmek istediklerini ifade eden Taşdemir, "Rakibimiz Göztepe son maçlarda çok önemli galibiyetler aldı. Bizim de hedefimiz devreyi üst sıralarda bitirmek" dedi. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı 4 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov da 2023 yılını mutlu bir şekilde bitireceklerine inandığını ve Süper Lig yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirtti. Göztepe bu karşılaşma öncesi 32 puanla 3. basamakta yer alıyor.

TARAFTAR AKIN EDİYOR

SARI-KIRMIZILI ekibin en önemli itici gücü taraftarı, Bodrum FK ile oynanan kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak. Biletleri satışa çıkar çıkmaz bitiren 12. adam, kritik karşılaşmada Bodrum'a adeta göç edecek. Sabah erken saatlerde yola çıkarak takımın galibiyeti için tribünlerdeki yerini almaya hazırlanan sarıkırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca takımı ateşlemek için elinden gelen çabayı gösterecek