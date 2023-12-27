Göztepe büyük balığı kaçırdı

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK'ya 3-0 kaybedip sezonun ilk devresini 32 puanla 3. sırada tamamlayan Göztepe, Süper Lig umutlarını ikinci yarıya taşırken büyük balığı da kaçırdı. İlk iki mücadelesi veren İzmir temsilcisi, rakiplerinin puansız kapattığı haftada zirve ortağı olma fırsatını tepti. Sarı-kırmızılılar ikinci sırada yer alan ve ilk yarıyı yenilgiyle kapatan Kocaelispor'u geride bırakma şansını kullanamazken, ilk 6'daki rakipleri Bandırmaspor ile Gençlerbirliği'nin de yenildiği haftada puan farkını açmayı elinin tersiyle itti.

GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Göztepe, 4 maçlık galibiyet serisini de noktaladı. Çıktığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı lider Eyüpspor'un 10, ikinci basamaktaki Kocaelispor'un ise 1 puan gerisinde tamamladı. Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'la yakaladığı süper çıkışı ikinci yarıda daha güçlü bir şekilde sürdürmek isteyen Göztepe'nin transfer çalışmalarında da ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Stoilov'un yılbaşına kadar iç transfer için yönetime raporunu sunacağı bildirildi.

GÖZTEPE'DE CELİL AYRILABİLİR

Göztepe'nin sezon başında Samsunspor'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in devre arasında kulübüne dönmesi gündeme geldi. FIFA aracılığı ile 2 dönem transfer yasağı cezası alan Samsunspor'un, sarı-kırmızılılarda kiralık olarak oynayan oyuncusunu geri çağırdığı ifade edildi. İzmir temsilcisinde istediği süreyi bulamayan 25 yaşındaki futbolcunun da Karadeniz temsilcisine dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Celil bu sezon Göztepe forması ile 15 maça çıkıp 1 gol attı.