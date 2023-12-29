Göztepe yol ayrımında

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Göztepe'de yaprak dökümü başladı. Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giyen tecrübeli stoper Atınç Nukan'ın ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov'un göreve gelmesinin ardından son 5 lig maçının hiçbirinde bir dakika bile forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den taliplerin olduğu belirtildi. Göztepe'de formasını kaptıran Atınç Nukan'ın da gelen tekliflere çok sıcak baktığı ve devre arası sarı-kırmızılılarla vedalaşabileceği kaydedildi.

STOİLOV RAPOR VERECEK

Atınç Nukan için Süper Lig temsilcilerinden Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın nabız yokladığı vurgulandı. Göztepe'nin de sezon sonu sözleşmesi sona erecek deneyimli savunmacıdan iyi bir gelir elde etmeyi planladığı dile getirildi. Bu arada teknik direktör Stanimir Stoilov da devre arasında takımdan gönderilecek isimleri belirleyip yönetime en kısa sürede raporunu sunacak.