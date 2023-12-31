Nade bombası

Trendyol 1. Lig'de hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Saint- Etienne forması giyen 24 yaşındaki stoper Mickael Nade'yi gündemine aldı. Atınç Nukan'ın takımdan ayrılması durumunda savunmadaki alternatifli kadrosu daralacak olan Göz-Göz, Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın bir süredir göz hapsinde olan genç oyuncu, önümüzdeki günlerde kurmaylar ile masaya oturacak.

KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR

Bu sene 8 maçta forma giyen ve beklediği süreyi bir türlü bulamayan oyuncunun, kendini gösterebileceği bir kulübe gelmek istediği ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncunun olası bir transferi durumunda beklenilen performansı sergilerse yönetim, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekleyecek. Profesyonel kariyerine Saint-Etienne'de başlayan Nade, Fransız ekibi haricinde sadece Quevilly Rouen'de forma giydi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporları doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, vakit kaybetmeden transferleri gerçekleştirip ikinci yarı öncesinde kampa girmek istiyor.

SERDAR GÜRLER GÜNDEMDE YOK

Bir dönem Göztepe formasını terleten 32 yaşındaki sol kanat Serdar Gürler'in geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetimin yeniden gündemine girdiği ifade edilmişti. Ancak kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre Gürler'in Göz-Göz'e transfer olmasının şu anda bütçesel olarak mümkün olmadığı ifade edildi. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı kulüp için çok kıymetli bir futbolcu olduğu ifade edilirken, Süper Lig'e çıkılması durumunda oyuncuya kapıların her zaman açık olduğu kaydedildi.

ATINÇ NUKAN İNGİLTERE'DE

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Atınç Nukan'ın geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağı ve Konyaspor ile anlaşmak üzere olduğu ifade edilmişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Nukan, çalışmalarını İngiltere'de sürdürdüğünü ifade etti. Teknik direktör Stoilov'un süre vermemesi nedeniyle vedaya hazırlanan oyuncunun İngiltere'den bir kulüple anlaşabileceği iddiaları gündeme geldi.