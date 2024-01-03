Shukurov hamlesi

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe'de takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Otabek Shukurov'u gündemine aldığı ifade edildi. Orta alan için arayışlarını sürdüren ve Karagümrük ile beklenmedik bir şekilde yollarını ayırarak boşa çıkan oyuncuyu teknik direktör Stanimir Stoilov'un yönetime önerdiği öğrenildi. Stoilov'un talebi doğrultusunda harekete geçen kurmaylar önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncu ile masaya oturacak. Profesyonel kariyerine Mash'al'da başlayan ve Bunyodkor, Sharjah'ta forma giyen oyuncu 1.5 senedir İstanbul temsilcisinde oynuyordu.

YÖNETİM OLDUKÇA KARARLI

Karagümrük'te forma giydiği bu süreçte 46 maça çıkan ve 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sunan oyuncu ile anlaşma sağlanırsa resmi imzalar atılacak. Yönetim, birçok kulübün radarında olan Shukurov'a sarı-kırmızılı formayı giydirmek konusunda oldukça kararlı. Önümüzdeki hafta kampa girecek Göz-Göz, Shukurov'un transferini bir an önce noktalayarak deneyimli oyuncunun takıma adaptasyonunu hızlandırmak istiyor.

İSMAİL KÖYBAŞI YİNE FORMAYI KAPTI

Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, bu sezon sakatlığını atlattıktan sonra formasını bırakmadı. Sol bekte görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezon başında Somaspor ile oynanan özel karşılaşmada ayak tabanından sakatlandı. Sezon başında 8 maçın hiçbirinde oynayamayan Köybaşı, tedavisinin tamamlanmasıyla yeniden sahalara döndü. İlk olarak 9. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 kazanılan Şanlıurfaspor maçıyla formasına kavuşan İsmail, 23 dakika görev yapıp hasretini bitirdi. Ardından Keçiörengücü maçında da sonradan oyuna giren İsmail, son 7 maçta ise banko forma giyerek teknik adam Stoliov'un güvenini boşa çıkarmadı.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Deneyimli oyuncu Otabek Shukurov, Özbekistan milli formasını 43 kez terletmeyi başardı. Özbek milli takımının değişilmezleri arasında olan tecrübeli oyuncu, takımına 7 gollük bir katkı sunarak oldukça dikkat çekici bir istatistik yakaladı.