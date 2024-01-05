Göz-Göz’den 10 numara transfer! Lundqvist açıklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu Lundqvist'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da da Panathinaikos'ta mücadele etti.

TİJANİC'E ALTERNATİF OLACAK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un bir süredir göz hapsinde olan deneyimli oyuncu İzmir'e davet edilirken önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atacak. Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişen İsveçli orta saha, aynı ülkede NAC Breda ve Groningen formalarını giydi. Lundqvist, 2021-2022 sezonunda şu an Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'ta da oynadı. Göztepe'nin 10 numarası Tijanic'e alternatif olarak düşünülen oyuncu, hem hücumda, hem de savunmadaki üretkenliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu transfer ile orta alanda David Tijanic ile Ramon Lundqvist arasında kıyasıya bir forma kapma mücadelesi yaşanması bekleniyor.

30 GOL KAYDETTİ

PSV Eindhoven altyapısından yetişen ve Avrupa'nın önemli ekiplerinde de forma giyen Lundqvist, kariyerinde 191 resmi maçta forma giyerken fileleri tam 30 kez havalandırdı. İsveçli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde de bir maçta 6 dakika forma şansı bulabildi.

NORVEÇ'TE PATLAMA YAPTI

Geçen sezon Sarpsborg'da oynayan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken İsveçli Ramon Lundqvist kariyerinin en üretken sezonunu Norveç'te geçirdi. 33 maçta 7 gol, 8 asist yaparak formunun zirvesine çıkan deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne ikinci yarıda önemli bir katkı sunması bekleniyor.