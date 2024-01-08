Göztepe’de Ali Dere gitti

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Göztepe iç ve dış transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Dış transferde ilk olarak Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist'le sözleşme imzalayan Göztepe, iç transferde bir oyuncusu ile vedalaştı. Sarı-kırmızılılar sezon başında 2. Lig'e düşen Altınordu ekibinden transfer ettiği sol bek Ali Dere ile yolları ayırdı. Eski teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde sezon başında ilk 11'e adını yazdıran Ali Dere ardından yedeğe çekildi.

İKİNCİ AYRILIK OLDU

Özellikle kaptan İsmail Köybaşı'nın iyileşmesi ve mevkidaşı Yunus Emre'nin de form tutmasıyla hiç forma şansı bulamayan deneyimli futbolcu sarı-kırmızılılarla vedalaştı. Oyuncunun 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sarıyer'le prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarı sona ermeden Avusturyalı golcüsü Marko Kvasina ile yolları ayırırken, Ali şimdiye kadar takımdan ayrılan ikinci futbolcu oldu.

GÖZ-GÖZ'DEN İYİ PROVA

Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde son hazırlık maçında 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenerek umut verdi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Arda, Ogün, Taha, Atınç, Ümit, Yunus Emre, Ahmed, Celil, Traore, Mamah ve Diouf on biri ile başladı. Göz-Göz'ün ilk golünü 10'da Diouf kaydederken, 78'de sonradan oyuna giren yeni transfer Lundquist maçı 2-0'a getiren golü kaydetti.